元キャンディーズの「ランちゃん」こと女優で歌手の伊藤蘭が、12月1日にInstagramを更新。最新オフショットを公開し、変わらぬ美貌にファンからは歓声があがっている。《今日から12月19日の神戸ポートピアホテルディナーコンサートに向けてスタンバイ始まってますあたたかくしておやすみくださいね》と投稿。白のトレーナーに黒いジャンパーを羽織り、カメラ目線で優しく微笑むショットを公開した。伊藤は1973年9月