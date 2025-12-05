Image: Apple 対象モデルをお持ちの方は、ぜひオンに。心拍数や血中酸素濃度、心電図が測れるほか、睡眠時無呼吸の通知も受け取ることもできるApple Watch。この秋発売されたApple Watch Series 11とApple Watch Ultra 3は、高血圧の可能性の通知を受け取れることがアピールされていましたが、ついにこの最新ヘルスケア機能が日本でも使えるようになりました。高血圧の可能性の通知が受け取