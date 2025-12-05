サンコーは、家電ブランド「ThankPan（サンクパン）」の第2弾ラインナップとして、『簡単操作炊飯器「ノラノラ」』を2025年12月3日に発売しました。カラーはホワイトとグレージュの2色。実売価格は8480円（税込）。 『簡単操作炊飯器「ノラノラ」』 記事のポイント 簡単操作で誰でも手軽にご飯が炊ける炊飯器。付属の蒸しトレイを使えば、炊飯時に蒸し調理も行えるので、手軽におかずを一品増やすことができます。