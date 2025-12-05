一部の民間企業では5日、冬のボーナスが支給されました。物価の上昇が続く中、民間企業のボーナスは5年連続増加となる見込みです。 民間の調査では、民間企業のこの冬のボーナスの平均支給額は、前の年と比べて2.3パーセント増えて42万2989円と予想されています。好調な業績や深刻な人手不足を背景に5年連続で増加する見通しです。また、公務員についても、民間企業の賃上げなどに伴い基本給が引き上げ