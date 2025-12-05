女優の成瀬亜未（26）が4日、自身のインスタグラムを更新。今年11月26日に緊急搬送され、現在も入院中であることを公表した。 【写真】髄膜炎で緊急搬送されたことを告白した成瀬亜未 成瀬は11月15日以来となる投稿で「お久しぶりです」と書きだし、「11月26日、緊急搬送され、髄膜炎と診断されました。現在入院し治療を続けております」と公表した。髄膜炎は脳を覆う髄膜に炎症が起こる病気で、細菌やウイルスなどが原因と