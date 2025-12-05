絵と本 羊雲高松市 急にぐっと寒くなってきましたが、ほっこりする時間を作ってみませんか。 高松市中心部にある「絵と本 羊雲」。 寺澤柊人さんと妻の福井智恵美さんが2人で営む店には、古本や新刊、「ZINE」と呼ばれる個人出版の本など約2000冊が並んでいます。 2階にはアートギャラリーが。 （山下佳乃リポート）「ここには、イラストレーターや画家として活躍する