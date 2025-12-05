一部の民間企業では5日、冬のボーナスが支給されました。受け取る皆さんは、どのような使い道を考えているのでしょうか。 ■小川ひとみアナウンサー「ボーナス商戦に、福岡市のデパートではどのようなことを期待しているのでしょうか。」福岡市中央区の大丸福岡天神店です。この時期、特に人気があるのはキラキラと輝くジュエリーです。■大丸福岡天神店・箱崎純史さん「ファッション全般は12月