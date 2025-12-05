高知県芸西村では、この時期恒例のイルミネーションイベントが行われていて、地元の人が作った竹灯りが冬の夜を彩っています。■樺山夏帆アナ「美しい琴ケ浜が広がっています、芸西村にやってきました。この時期夜になると、また雰囲気の違う、ムードある光景を楽しめるということなんですが、どんな感じなんでしょうか。」四国山地を背に太平洋の大パノラマが広がる芸西村。「メルキュール高知土佐リゾー