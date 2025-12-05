高知ファイティングドッグスの関係者が12月5日に高知市役所を訪れ、日本トーター野球場の全面改修を求める要望書を提出しました。高知市役所を訪れたのは、高知ファイティングドッグス・球団オーナーの竹内幸治さんや球団代表の武政重和さんなど6人です。高知市が管理する日本トーター野球場は1951年に完成したもので、要望書では施設のバリアフリー化や古くなったスコアボードや