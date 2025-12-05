12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に2大会連続4度目の出場となる長野県代表の上田西。チームを激励しようと、4日、特別な“一杯”が届けられました。4日夕方。選手権大会に向けて熱のこもった練習をする上田西高校サッカー部。そんな中、学校に現れた1台のキッチンカー。車内では男性2人がラーメンを作っていました。実はこの2人、白尾秀人監督が以前勤めていた高校の教え子。2