静岡第一テレビの夕方情報バラエティー「まるごと」が昨年３０周年を記念に開催した、番組の冠イベント「SUUMO presents まるごとFUNDAY」。その第２弾を２６年２月２３日（月・祝）に静岡市の清水文化会館マリナート 大ホールで開催することが決定した。まるごとファミリーによるトークショーやお笑いライブ、さらには豪華アーティストの音楽ライブなど、盛りだくさんの内容だ。ＭＣには「まるごと」番組ＭＣの秋元啓二アナウ