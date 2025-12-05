タレントの中川翔子が５日、千葉・幕張メッセで行われている「東京コミコン２０２５」（５〜７日）に登場。９月に双子を出産してから初の公の場となった。漫画・アニメ・ゲームを中心に、最新テクノロジーとポップカルチャーが融合した祭典。中川は人気ホラー作品を数多く排出する「ブラムハウス」とのスペシャルステージに登場した。ホラー好きの中川は、血しぶきがデザインされた赤の衣装で登場。２０１８年に同イベントの