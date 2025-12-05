おやつカンパニーからポケモンデザインの「ベビースターラーメン（フライドチキン味）6袋入」が期間限定で登場！クリスマスや年末年始のホームパーティにも活躍してくれる、特別感のあるフライドチキン味です☆ おやつカンパニー「ベビースターラーメン（フライドチキン味）6袋入」ポケモンパッケージ  価格：オープン価格（店頭想定価格：税込270円前後）発売日：2025年12月8日（月）※取扱い状況は企業および店舗