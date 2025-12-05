東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」に、光×かすみ草が披露宴会場全体を彩る結婚式の新スタイル「Baby’s Breath Jubilee ベビーブレスジュビリー」が誕生！新スタイルの誕生を記念して、実際に披露宴会場でその空間を体感できるリアル体験フェアも2日間限定で開催されます☆ 浦安ブライトンホテル東京ベイ「Baby’s Breath Jubilee ベビーブレスジュビリー」 コンセプト