ジュエリーブランドケイウノから新幹線 純金ミニフィギュア」が登場！今回は新幹線0系・100系が登場し、今後300系・500系・700系・N700A・N700S・ドクターイエローとシリーズが順次発売されていきます☆ ケイウノ「新幹線 純金ミニフィギュア」  注文受付期間：2025年12月10日（水）10:00〜2026年1月12日（月）23:59※受注上限数に到達しだい受付終了※注文受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合が