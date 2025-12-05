元気だった赤ちゃんが予兆もなく死に至る「乳幼児突然死症候群」。冬から春にかけて起こることが多いとして、こども家庭庁が注意を呼びかけました。「乳幼児突然死症候群」は、元気だった乳幼児が予兆もなく寝ている間に死に至る原因が分からない病気で、去年は55人がこの病気により亡くなっています。こども家庭庁によりますと、「乳幼児突然死症候群」は、▼1歳未満（特に生後2か月から6か月）の乳児に多いことや、▼冬から春に