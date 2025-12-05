中国軍や海警局が、100隻を超える艦船を東アジアの海域に展開していると報じられたことについて、中国外務省の報道官は「法に則って活動している」と主張しました。【写真を見る】中国軍や海警局が100隻超の艦船展開と報道「法に則って活動」中国外務省が主張中国報道官「理由もなく騒ぎ立てるべきではない」ロイター通信は4日、中国軍や海警局が多数の艦船を東アジアの海域に展開していると報じました。艦船は一時、100隻を超え