飽和状態ともいわれるコンビニ業界で、“新たな出店”を見据える取り組みが活発化しています。記者「モノレールからコンビニのおにぎりなどを載せた台車が運び出されました」セブン−イレブンはきょうから、国内で初めてモノレールを使った商品の配送をスタート。1日4回、駅構内にある6店舗におにぎりや弁当などを届けます。セブン−イレブン・ジャパン山口繁 QC・物流管理本部長「商品が運べないという事態に直面してるわ