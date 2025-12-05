歌手・俳優の浅香唯さんが自身のインスタグラムを更新。56歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 浅香唯 】56歳の誕生日を報告「またひとつ大人になりました〜」「56歳も ハッスルして頑張ります」浅香さんは「56歳12月4日誕生日を迎え、またひとつ大人になりました〜」と投稿。続けて「なったかな〜？？？」と、照れくさそうにコメントしています。バースデーケーキを手にした画像には「祝56さい!!ま