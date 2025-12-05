大学入試センターは５日、来年１月１７、１８日に実施する「大学入学共通テスト」の受験上の注意を公表した。今回からウェブ出願となり、試験当日は各自で印刷した受験票と、身分証明書が必要となる。身分証明書は、学生証やマイナンバーカードなど顔写真付きで、名前や生年月日の記載があるものに限る。不正行為が疑われる場合や受験票を忘れた際、本人確認のため、提示を求めることがある。