生命保険や損害保険会社から調査業務などを請け負う審調社（東京）は5日、6月にサイバー攻撃を受け、10万件超の個人情報が漏えいしたと発表した。委託元の保険契約者の病歴といった医療情報や、審調社の従業員や採用試験に応募した人の氏名も含むという。審調社などによると、コンピューターウイルス「ランサムウエア」の被害を受けた。サーバーに保存していたデータの一部が暗号化され、身代金を要求されたが支払いを拒否した