高市早苗首相は5日の経済財政諮問会議で、2026年度予算編成の焦点の一つとなっている社会保障改革に関し「全ての世代が安心できる制度を構築して、将来世代に引き継ぐことが、私たちが果たすべき責任だ」と述べた。