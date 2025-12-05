静岡・伊豆の国市で傷害などの罪に問われている男が、入院していた病院の7階から5日未明に手錠をつけたまま逃走する事件が発生しました。病院から逃走したのは住所不定・無職の島田健太郎被告（54）。2025年9月、島田被告は富士宮市内のスーパーで約500円の食品を盗み警備員にけがをさせたとして、傷害と窃盗の罪で起訴されていました。その後、富士宮警察署の中で箸で自分の腹を刺したため、伊豆の国市の病院に入院。病室は7階の1