アルゼンチン代表やインテル・マイアミで活躍するリオネル・メッシが日本時間5日、『ESPN』のインタビューで2026ワールドカップへの思いを明かした。メッシは、まず同大会の出場について意欲を見せた。「私はそこ(代表チームの一員)にいられることを願っている」と述べ、「選出されなくても、試合を生で見届けたい。そしてどちらにしても特別な瞬間になる」と語った。そして来年6月に大会が開催されることについて、コンディション