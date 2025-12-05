日本時間12月5日17時56分頃、クラウドサービス「Cloudflare」で障害が発生し、「メルカリ」や「Canva」、「pixiv」などに影響が出ていた。 Cloudflareによれば、Cloudflareダッシュボードと関連APIに問題が生じていたが、日本時間18時20分頃に復旧したと案内している。 この障害の影響で、フリマサービス「メルカリ」やデザインツール「Canva」、イラストコミュニケーションサӦ