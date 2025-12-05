ジョイポート淡路島は12月1日から、「うずしおクルーズ クリスマスライトアップ」を、兵庫県南あわじ市 福良港にて開始した。期間は12月31日まで。「うずしおクルーズ クリスマスライトアップ」メインビジュアル期間中は、遊覧船「咸臨丸」(マスト高30m)と「日本丸」(マスト高23m)のマストをLEDで装飾する。まるで巨大なクリスマスツリーのような景観が見どころとのこと。街の灯が少ない淡路島では、月や星がはっきりと見えるため