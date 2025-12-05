新戦力をいかに組み込むのか。井上監督の手腕にも注目が集まる(C)産経新聞社プロ野球の保留者名簿が12月2日に解禁。中日は55選手が公示された。これにドラフト指名された6選手と4年ぶりに復帰した阿部寿樹を加えて、計62選手の来季のプレーが見込まれている。ただ、支配下登録は70人が限度。【動画】これぞホームランアーチストの弾道！細川が自身初のグランドスラムを放ったシーン通例では65人前後でキャンプイン〜開幕を迎え