みやこエンターテイメントは12月3日、京都の中心地・新京極に新感覚の相撲エンターテインメント施設「京都相撲部屋」をオープンする。迫力ある相撲ショー同施設は、同社にとって東京浅草で展開する「浅草相撲部屋」「浅草相撲部屋ANNEX」に続く、3店舗の相撲エンターテインメント施設となる。相撲の伝統と迫力を五感で体験し、食事も同時に楽しめる施設で、最大の特徴は、外国人観光客が「相撲体験」を本格的に楽しめること。元力