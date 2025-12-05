テクサーと藤倉コンポジットは、電源レス漏水検知センサーと太陽光発電・1NCE通信対応L5G Gatewayを組み合わせた漏水センサ評価キットを共同開発した。12月10日から、東京ビッグサイトで開催される「スマートビルディングEXPO 2025」で、展示・発表する。漏水センサ評価キット脱炭素化とスマート化が進むビル・施設管理の現場では、電源配線や通信コストが導入の大きな課題となっている。これに対し、藤倉コンポジットは水に触れる