アトリエはるかは12月8日、創業25周年を記念して、眉カットとネイルを特別価格で提供するキャンペーンを、全国のアトリエはるかグループ店舗で実施する(高島屋2店舗を除く)。眉カット「Anniversary眉カット」(10分 1,100円)では、一人ひとりに合った眉の形にカットする。自分では似合う眉がわからなくても、プロが、わかりやすく似合う眉の形を提案する。「Anniversaryハンドネイル」(30分 2,750円)では、25周年記念キャンペーンの