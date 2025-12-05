プロレスラー・ジャガー横田（64）が5日までに公式YouTubeチャンネルを更新。現在アメリカに留学中の長男「JJくん」こと木下大維志さん(19）にガチ説教をする場面があった。JJくんが「基本的には、親父にもジャガーさんにも怒られっぱなしだった」と振り返ると、ジャガーは「だってお前が本当に言うこと聞かないから。こいつがひどいんだよ!あれだけ愛情を注がれて、育ってんのにさ。お前が悪いんだよ、バカ!」と語気を強める