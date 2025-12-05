日本高野連は５日、大阪市内で理事会を開き、７イニング制の導入は反対意見が多いため、継続して議論すると発表した。１月から１０回にわたって行われた「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」の最終報告書では、２０２８年の第１００回センバツ高校野球記念大会をめどとして、同大会以降は硬式、軟式全ての高校野球での公式戦（全国大会、都道府県大会）を対象に採用することが望ましいとした。ただ、全国高校野球選手権