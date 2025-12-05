2022年、埼玉県朝霞市の内装会社で、この会社の社長の男性に暴行したうえ、建物に火をつけ殺害したなどの罪に問われている男の裁判で、懲役29年の実刑判決が言い渡されました。起訴状によりますと、内装業の菊地渉被告（40）は仲間の男と共謀し、2022年5月、朝霞市にある内装会社で、この会社の社長の長葭良さん（43）をバールで複数回殴ったうえ、会社の建物に放火し長葭さんを殺害したなどの罪に問われています。これまでの裁判