双日テックイノベーション(STech I)は、企業のAI活用を促す「データ＆AI構築パッケージ」の提供を開始した。概念図現在、多くの企業がAIエージェントやAIモデルを開発する際、安全で拡張性のある環境整備に課題を抱えている。そこで同社では、Microsoftの最新AI技術とDatabricksの統合データ基盤を組み合わせ、AIエージェント開発を迅速に進められる環境を提供する。同パッケージは、Microsoft Azureの最新AI技術とDatabricksを融