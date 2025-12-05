政府が進める経済政策を受け、各自治体でお米券などの支援策が検討されています。熊本市は5日、「お米券」ではなく「プレミアム付き商品券」で支援する方針を示しました。 ■熊本市・大西一史市長「商店街等、団体や企業等が実施する物価高騰対策プレミアム付き商品券事業に対する支援」5日に開かれた市議会運営委員会で大西市長が説明した追加予算案。熊本市は、食料品をはじめとする物価高騰への対応策として、市内の商店街や