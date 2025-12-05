「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、ＩＧアリーナ）ジュニア女子フリーが行われ、世界ジュニア女王の島田麻央（１７）＝木下グループ＝が今季自己ベストのフリー１４４・６８点、合計２１８・１３点で前人未到、史上初の４連覇を飾った。２位に約２０点差をつける圧勝だった。ジュニアカテゴリーでは無敵を誇る女王が、地力の違いをみせつけた。ブルーのドレス姿で登場した島田は冒頭のトリプルアクセルを軽やか