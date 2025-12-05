ルーキーファームは12月1日〜30日、帯広市で運営する個室焼肉店「焼肉の虎」にて「ジンギスカンフェア」を開催する。「サフォーククロスラム上肩ロース」(869円)同フェアでは、極上ラム肉のほか、数量限定でレバー(肝臓)やハツ(心臓)、タン(舌)を用意している。「サフォーククロスラム上肩ロース」(869円)は、赤身と脂身のバランスが良く、柔らかい肉質が特徴のラム肉。厚めにカットしての提供となる。「サフォーククロスラム」(74