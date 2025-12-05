俳優平岡祐太（41）が5日、東京・港区の赤坂サカス広場で「『ハリー・ポッターツリー』〜Chosen by the Goblet〜」の点灯式に登場した。平岡はロングランの舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」（TBS赤坂ACTシアター）に、父親になった37歳のハリー・ポッター役で出演中。「映画から19年後の世界が舞台。スペクタクルで感動的な話になっていますね」とアピールした。今年の巨大ツリーは映画「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」で