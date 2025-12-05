ローソンは12月2日、全国50店舗で展開する「MACHI cafe+(マチカフェプラス)」にて、「宇治抹茶スムージー」(500円)を発売した。「宇治抹茶スムージー」(500円)同商品は、1836年創業の京都・宇治の老舗茶屋「森半」が厳選した宇治抹茶を使用したドリンク。宇治抹茶は、香り高さやしっかりとした味が特徴とのこと。練乳と生乳100%使用の牛乳、氷などをくわえ、コクを生かしながらも甘すぎない贅沢な味わいに仕立てている。