TAMAGOYAベーカリーカフェは12月1日より、「いちごスイーツフェア2025」を開始した。「TAMMAGOYAベーカリーカフェのいちごスイーツフェア2025」同フェアでは、静岡県産いちごや日の出たまごを使用した4種類の限定スイーツを提供する。「イチゴのショートケーキプレート」(1,200円)は、パンケーキにオリジナルのいちごソースと生クリームを合わせ、ピスタチオとクランベリーソースで風味を添えたプレート。静岡県産いちごと粉糖を散