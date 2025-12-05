珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)は12月1日、クリスマス期間の限定店舗を、東京・兵庫・福岡にオープンした。クリスマスカレンダー キューブラスク24個入限定店舗は、「渋谷スクランブルスクエア」(12月4日〜25日)、「グランデュオ立川」(12月10日〜19日)、「伊勢丹 立川店」(12月17日〜23日)、「大丸神戸店」(12月10日〜22日)、「JR博多駅構内 マイング」(12月1日〜26日)にオープンする。各店舗では、数量限定でクリ