光英科学研究所は12月1日、オリジナルの化粧品原料「ラクトカード」を用いた美容液ジェル「モイストラミューズ ブライトニングジェル」を、自社公式ショップで発売した。モイストラミューズメインビジュアル同商品は、みずみずしい使用感の美容液ジェル。同社独自の「複合乳酸菌Sixteens」による乳酸菌生産物質から生まれた加水分解豆乳発酵液で、善玉菌の代謝物をベースとした化粧品原料「ラクトカード」を使用している。ラクトガ