フィギュアスケートのジュニアグランプリ（ＧＰ）ファイナル２日目（５日、愛知・ＩＧアリーナ）で、男子の中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）は自己ベストをマークも、優勝にあと一歩届かなかった。昨季の世界ジュニア王者は冒頭の４回転サルコー、２本目の４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプを着氷。快調な滑り出しを見せたが、後半はミスがあり１６３・２２点、合計２４９・７０点で銀メダルだった。演技後に