º´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¤Î£Ç?¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µ­Ç°¶å½½¶åÅç¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£µÆü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æó¼¡Í½Áª£±£²£Ò¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸¤ÉúÍ¯Ìé¡Ê£³£°¡áÆÁÅç¡Ë¤ÏÂÇ¾â²á¤®£´³Ñ¥«¥Þ¥·¤«¤é£²Ãå¤È¤·¡¢½à·è¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£½éÆüÆÃÁª¤Ï¡¢¿·»³¶ÁÊ¿¤ÎÀè¹Ô¤ò¥«¥Þ¤»¤ºÂçÇÔ¡£¾®ÁÒ£Ç?¶¥ÎØº×¸å¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê·Ú¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÂØ¤¨¤ÆÄ©¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬ÉÔÈ¯¤ÎÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤ËÌá