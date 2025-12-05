健成園は12月1日から、マタニティーティー「月羊母茶(つきのよもちゃ)」の先行販売を、クラウドファンディングサイトMakuakeで開始した。抱の茶(ほうのちゃ)同商品は、妊娠前〜妊娠初期〜妊娠後期〜産後・授乳期までの"時期によって異なる体調"に着目し、それぞれに必要なハーブを選んだ4種類のマタニティーブレンドティー。Sola Clinic 院長の渥美陽子医師が監修した。すべての茶葉にオーガニック素材を100%使用。ノンカフェイン