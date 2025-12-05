EFMは12月1日、日本人初プロデュースのプレミアムテキーラブランド「雫」から、4年熟成の《雫 エクストラアネホ》を、200本の数量限定で発売した。日本最高峰4年熟成エクストラアネホ今回完成したエクストラアネホは、通常の熟成期間を超える4年熟成により、驚くほどまろやかで上品な口当たりであるという。同社代表の杉山氏は、メキシコで料理を学んだ経験から「日本人に本物のメキシコ文化を伝えたい」という想いを持ち、現地杜