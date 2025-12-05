ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は12月12日、子ども向け商品『ハッピーセット』において「すみっコぐらし」「おさるのジョージ」のおもちゃ第1弾(各5種)の提供を開始する。第1弾のおもちゃは12月25日までの提供を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダムとなっており、選ぶことはできない。ハッピーセット「おさるのジョージ」「すみっコぐらし」また、同日の12月12日から、ハッピーセ