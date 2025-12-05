名古屋市は12月5日、東日本大震災以降行っている岩手県陸前高田市への職員の派遣を、2026年3月で終了する方針を明らかにしました。東日本大震災から15年、経験と絆は引き継がれるのでしょうか。広沢一郎名古屋市長：「来年3月で発生から15年という年月が経過するということになります。陸前高田への職員派遣は、今年度で終了」5日、広沢市長が明らかにした、被災地支援の“一区切り”。津波で壊滅的な被害を受けた岩手県陸前