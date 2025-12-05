５日、記念撮影に応じる習近平主席夫妻とマクロン大統領夫妻（左側）。（成都＝新華社記者／丁海濤）【新華社成都12月5日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は5日、四川省成都市の都江堰でフランスのマクロン大統領と友好交流を行った。５日、都江堰の堰功道を歩きながら言葉を交わす両首脳夫妻。（成都＝新華社記者／丁海濤）５日、都江堰の懐古亭で交流する両首脳夫妻。（成都＝新華社記者／翟健嵐）