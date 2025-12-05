アイドルグループ・CUTIE STREETが5日、都内で行われた『TikTok Awards Japan』にゲストとして登壇。ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」を生披露した。【写真】美脚スラリ！キュートなパフォーマンスを披露したCUTIE STREETメンバーは、息の合ったパフォーマンスを繰り広げた。観客はペンライトを振りながら歓声を上げ、笑顔に魅了された。メンバーは来年の目標について「TikTokライブもやってみたい」と語った。『Ti